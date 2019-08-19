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Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных в школах

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Новосибирск
13:40 19 Августа 2019
телефон, школы, россия, ограничения, инициатива
Автор: Sibnovosti.ru
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Минпросвещения предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

«В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трех четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях», - отмечается в сообщении.

Данная мера призвана повысить эффективность образовательного процесса и стать профилактикой возможного вреда здоровью школьников, отмечает РИА Новости.

Данные рекомендации уже переданы в региональные ведомства.

Фото с сайта vk.com

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