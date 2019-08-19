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Услуги ЖКХ в России за восемь месяцев 2019 года выросли на 5%

Главная Общество
Новосибирск
13:09 19 Августа 2019
жкх, россия, тарифы, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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Услуги ЖКХ в России за восемь месяцев 2019 года выросли на 5% - до 3687 рублей. Об этом пишут сегодня «Известия» со ссылкой на собственное исследование.

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в 2019 году произошло двухэтапное повышение коммунальных тарифов в связи с увеличением НДС до 20%: с 1 января на 1,7% и с 1 июля - на 2,4%. В совокупности рост не превышает уровень инфляции.

Кроме того, цены могут расти из-за новых включенных опций в счета россиян, в частности, за вывоз бытовых отходов.

Фото с сайта tarif-msk.ru

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