«ИрАэро» заменила «Уральские авиалинии» на рейсе Москва – Новосибирск

Вчерашняя авария самолета А321, следовавшего рейсом U6 178 из Москвы в Симферополь, вызвала сбой в расписании полетов «Уральских авиалиний». Авиакомпания отменила два рейса на линии Москва – Новосибирск, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», на утро сегодняшнего дня отменены регулярный рейс U6-100 из Домодедово, запланированный на 22:25 московского времени 15 августа, и обратный вылет (U6-99) из Новосибирска, который был назначен на 08:00 по местному времени 16 августа (04:00 мск).

«Самолета нет. Вы же знаете, какая у нас вчера ситуация была. У нас один самолет вышел из строя, рейсы меняются», - сказал корреспонденту информагентства представитель авиакомпании.

Вместо «Уральских авиалиний» рейс выполняет иркутская «ИрАэро».

Вчера А321 совершил аварийную посадку на кукурузное поле рядом с аэропортом Жуковский. Это произошло после того, как в двигатели лайнера попало несколько чаек. В результате жесткой посадки пострадало 74 человека, но все остались живы.

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