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Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии»

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Новосибирск
21:27 15 Августа 2019
форум, киргизия, молодежь
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Ассамблея народов Евразии при поддержке Правительства Кыргызской Республики проведет в сентябре Иссык-Кульский Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии».

Площадка форума соберет под своим началом представителей разных стран.

 «Форум проводится с целью расширения сотрудничества представителей молодежных общественных организаций стран Евразии, формирования сообщества талантливых молодых людей, оказания поддержки их проектам и образовательным программам, продвижения идей дружбы, взаимодействия и взаимопонимания на евразийском пространстве», - рассказала о предстоящем форуме Светлана Смирнова, первый заместитель Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии.

Тем самым будет создана возможность для консолидации идей и проектов по различным направлениям: «Общественная («народная») дипломатия», «Экологическая безопасность», «Молодежное предпринимательство», «Новые медиа», «Молодые исследователи. Наука и образование» и «Гуманитарное сотрудничество. Культура. Национальные традиции.

В программе Форума предусмотрены уроки мира в школах, круглые столы, лекции, мастер-классы, спортивная и культурная программы. Рабочий язык форума – русский.

К сотрудничеству приглашаются молодежные организации и представители из стран Евразии в возрасте от 18 до 35 лет.

На Иссык-Кульский Международный молодежный форум «Новое поколение Евразии» можно приехать не только в качестве участников, но и как волонтеры.

 

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