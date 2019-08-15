На новосибирском Монументе Славы советскую плитку заменят красноярской

При реконструкции территории Монумента Славы в Новосибирске будет уложена новая плитка. О ходе работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подрядчик приступит к укладке тротуарной плитки в ближайшее время. Предстоит полностью обновить территорию входной зоны и зоны вокруг пилонов.

«Здесь была выложена гостовская советская плитка размером 50х50 см, изготовленная еще в 60-х годах. Такую плитку уже не выпускают. Она была уложена на бетонное основание. При демонтаже произошли значительные разрушения. Было принято решение использовать альтернативную современную плитку производства красноярского завода. Она соответствует заявленным требованиям: прочная и эстетичная, она гармонично впишется в окружающее пространство», - приводится в сообщении пресс-центра мэрии комментарий начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Романа Дронова.

Как сообщали Sibnovosti.ru, реконструкция Монумента Славы, построенного в 1967 году, включена в национальный проект «Формирование комфортной городской среды». Стоимость работ составляет около 180 млн руб.

Завершить комплексную реконструкцию памятника и прилегающего к нему сквера планируется осенью этого года.

Фото: туристический портал Новосибирской области