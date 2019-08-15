«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» начало вещание в Средней Азии

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» появилось на MediaBay: русскоязычные музыкальные хиты разных эпох и поколений в молодежной танцевальной обработке от «ПИ FM» доступны к прослушиванию на зарубежном ОТТ-сервисе с 14 августа 2019 года.

Mediabay.TV — оригинальное приложение, созданное специально с целью облегчить пользователям просмотр телепередач в режиме онлайн, каналов телевидения, музыкальных радиостанций и т. д. Ежедневно сервис обслуживает более 60 тысяч посетителей, в том числе из Узбекистана, Азербайджана, Украины, Казахстана и других стран. Приложение доступно на мобильных устройствах iOS, Android, а также Smart TV.

Таким образом, следуя своей концепции популяризации российской музыки разных поколений и русского языка в целом по всему миру, «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» шагнуло далеко за пределы России!

Радиостанция «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент ПИ FM сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.