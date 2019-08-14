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В Новосибирской области стало больше врачей и меньше больничных коек

Главная Общество
Новосибирск
19:35 14 Августа 2019
статистика, здравоохранение, врачи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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За 2015-2018 годы число больничных коек в Новосибирской области сократилось на 0,7 тыс., или на 2,6%. Итоги развития системы здравоохранения за три года подвели в Новосибирскстате, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным статистического ведомства, одновременно зафиксировано снижение численности среднего медицинского персонала - на 0,8 тыс. человек. Правда, на то же число увеличилось количество практикующих врачей.

При этом, болеть в Новосибирской области стали чаще. Общая заболеваемость населения за 2015-2018 годы увеличилась с 1 638 человек на 1 тыс. населения до 1 702 (на 3,8%), первичная заболеваемость – с 752 до 784 (на 4,3%).

«Первое место в структуре заболеваемости населения по основным классам болезней в 2018 году занимают болезни органов дыхания. Они составляют 27,8% от общего числа болезней. Второе – болезни системы кровообращения, на них приходится 14,4%. Затем идут болезни костно-мышечной системы (8,5%), болезни органов пищеварения (6,9%), болезни эндокринной системы и болезни глаза (5,5%)», - подсчитали в Новосибирскстате.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в декабре 2018 года власти Новосибирской области определились с проектами, которые будут реализованы в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В их числе, «Борьба с онкологическими заболеваниями». Согласно региональному проекту, смертность от новообразований, в том числе злокачественных, должна сократиться с 217,1 тыс. случаев на 100 тыс. населения в 2017 году до 185 в 2024-м. Среди других направлений «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Детское здравоохранение», «Медицинские кадры», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Цифровой контур здравоохранения», «Развитие экспорта медицинских услуг».

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