Съемку животных в Алтайском биосферном заповеднике доверили роботу-разведчику

В Алтайский биосферный заповедник запустили робота-разведчика. Он способен бесшумно подбираться к животным, чтобы сделать фотографии и видеосъемку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В рамках волонтерской смены в заповеднике состоялись демонстрационные полеты на дронах с видео-управлением через шлемы виртуальной реальности. Был запущен вездеходный малошумный робот-разведчик, способный подъезжать к животным на небольшие расстояния и производить качественную фото- и видеосъемку», - рассказали в пресс-службе заповедника.

В эксперименте с роботом принимают участие компания «Зеленые роботы» и детский технопарк «Кванториум». Полученные данные будут использовать научные сотрудники заповедника.

Алтайский биосферный заповедник в Республике Алтай является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО с 1998 года.

Фото: сайт Алтайского биосферного заповедника