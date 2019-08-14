14 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Съемку животных в Алтайском биосферном заповеднике доверили роботу-разведчику

Главная Общество
Новосибирск
09:50 14 Августа 2019
заповедник, робот, съемки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Алтайский биосферный заповедник запустили робота-разведчика. Он способен бесшумно подбираться к животным, чтобы сделать фотографии и видеосъемку, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В рамках волонтерской смены в заповеднике состоялись демонстрационные полеты на дронах с видео-управлением через шлемы виртуальной реальности. Был запущен вездеходный малошумный робот-разведчик, способный подъезжать к животным на небольшие расстояния и производить качественную фото- и видеосъемку», - рассказали в пресс-службе заповедника.

В эксперименте с роботом принимают участие компания «Зеленые роботы» и детский технопарк «Кванториум». Полученные данные будут использовать научные сотрудники заповедника.

Алтайский биосферный заповедник в Республике Алтай является объектом Всемирного природного наследия ЮНЕСКО с 1998 года.

Фото: сайт Алтайского биосферного заповедника

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Горно-Алтайске распробовали гастрофестиваль

В Горно-Алтайске распробовали гастрофестиваль

13 Августа 2019 г.
За два выходных дня его посетило около 20 тыс. человек
Новости Новосибирска: Воспитанники новосибирского «Инклюзиона» сняли клип с Верой Брежневой

Воспитанники новосибирского «Инклюзиона» сняли клип с Верой Брежневой

13 Августа 2019 г.
В клипе звучит песня «Люди, любите друг друга»
Новости Новосибирска: Профсоюзы РФ предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Профсоюзы РФ предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

13 Августа 2019 г.
Сегодня предприятия переходят на новый график из-за финансовых трудностей, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников
Новости Новосибирска: Названы самые востребованные профессии в РФ

Названы самые востребованные профессии в РФ

13 Августа 2019 г.
В 10 лидеров, в частности, вошли профессии преподавателя, повара, кассира, юриста и соцработника.
Новости Новосибирска: В Сибири начала сокращаться площадь лесных пожаров

В Сибири начала сокращаться площадь лесных пожаров

13 Августа 2019 г.
За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Сибири снизилась на 6%.
Новости Новосибирска: Исследование: почти 50% россиян испытают сложности с покупкой лекарств

Исследование: почти 50% россиян испытают сложности с покупкой лекарств

12 Августа 2019 г.
Главная причина - нехватка денег.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Роботы «служат» в ГАИ китайского города

Роботы «служат» в ГАИ китайского города

9 Августа 2019 г.
Они могут участвовать в патрулировании и оповещать об авариях
Новости Новосибирска: В центре Новосибирска попытались украсть чугунную ограду

В центре Новосибирска попытались украсть чугунную ограду

12 Августа 2019 г.
Злоумышленников остановили дорожные рабочие
Новости Новосибирска: Шанхай стимулирует ночной туризм

Шанхай стимулирует ночной туризм

13 Августа 2019 г.
Достопримечательности, места отдых и музеи увеличили рабочее время
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356