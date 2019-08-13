Воспитанники новосибирского «Инклюзиона» сняли клип с Верой Брежневой

Воспитанники инклюзивных студий Новосибирска сняли клип на песню «Люди, любите друг друга» из репертуара Веры Брежневой. В клипе приняла участие сама певица, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Клип снимали волонтеры и ученики студий «Инклюзион. Школа. Новосибирск», «Особенный тип» и вокальной школы Modern music.

По данным пресс-центра мэрии Новосибирска, театральная школа «Инклюзион» появилась в Новосибирске в 2017 году. В студии уже обучилось около 80 человек с разной формой инвалидности. За годы существования студии профессиональные режиссеры поставили четыре спектакля и три эскиза, в которых приняли участие студийцы с ОВЗ и актеры ведущих театров города.

Фото: youtube.com