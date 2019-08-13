Профсоюзы РФ предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд инициативу о переходе на четырехдневную рабочую неделю, сообщает «Радио Сибирь».

В организации отметили, что сегодня предприятия переходят на новый график из-за финансовых трудностей, что приводит к существенному сокращению зарплаты сотрудников.

По мнение профсоюзов, в таких условиях четырехдневная рабочая неделя – средство оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера зарплаты.

Вопрос предложено рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Фото vk.com