Россияне из грибов отдают предпочтение белым и подберезовикам

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне чаще всего из грибов собирают белые и подберезовики, а реже – волнушки.

По данным исследования, белые грибы собирают 52% россиян, подберезовики – 35%. Также опрошенные предпочитают подосиновики (33%), опята (28%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%). Намного реже респонденты собирают волнушки, моховики, сморчки (по 1% соответственно), отмечает РИА Новости.

В среднем за один поход каждый грибник приносит домой пять килограммов грибов, однако в Сибири и Приволжье удается собирать больше - семь и шесть килограммов соответственно.

Самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%), на втором месте расположились города-миллионники (42%), на третьем - населенные пункты с 500-950 тысячами жителей.

Фото с сайта twitter.com