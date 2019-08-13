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Россияне из грибов отдают предпочтение белым и подберезовикам

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Новосибирск
12:39 13 Августа 2019
еда, лес, россияне, опрос
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснилось, что россияне чаще всего из грибов собирают белые и подберезовики, а реже – волнушки.

По данным исследования, белые грибы собирают 52% россиян, подберезовики – 35%. Также опрошенные предпочитают подосиновики (33%), опята (28%), маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%). Намного реже респонденты собирают волнушки, моховики, сморчки (по 1% соответственно), отмечает РИА Новости.

В среднем за один поход каждый грибник приносит домой пять килограммов грибов, однако в Сибири и Приволжье удается собирать больше - семь и шесть килограммов соответственно.

Самые заядлые грибники живут в Москве и Санкт-Петербурге (47%), на втором месте расположились города-миллионники (42%), на третьем - населенные пункты с 500-950 тысячами жителей.

Фото с сайта twitter.com

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