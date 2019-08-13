В Сибири начала сокращаться площадь лесных пожаров

За прошедшие сутки площадь лесных пожаров в Сибири снизилась на 6%, до 266,4 тысячи гектаров, сообщили сегодня в федеральной Авиалесоохране.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 12.08.2019 в России ликвидировано 49 лесных пожаров на площади 5 998 гектара», - говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства по состоянию на 13 августа, действовали 159 лесных пожаров на площади 266,4 тысячи гектаров, по которым вели активное тушение

Режим ЧС продолжает действовать в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.