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Исследование: почти 50% россиян испытают сложности с покупкой лекарств

Главная Общество
Новосибирск
18:43 12 Августа 2019
лекарство, общество, россияне, цены
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Согласно данным совместного исследования Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко и межотраслевого объединения «Фармпробег», 49% граждан России испытают сложности с приобретением лекарств. Главная причина - нехватка денег, сообщает РИА Новости.

Помимо отсутствия денежных средств (55%), россияне жалуются на недостаток нужных препаратов - 38%. Также 5% отметили неимение аптек и недоступность привычного лекарства – 2%.

В исследовании приняли участие 1237 россиян из разных регионов страны.

Фото yandex.ru 

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