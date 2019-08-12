Студентов вузов могут начать отчислять по совету искусственного интеллекта

Соответствующий сервис заработает в 2021 году, а тестировать его начнут уже в нынешнем году, сообщил РИА Новости разработчик Нурлан Киясов.

Искусственный интеллект на основании данных цифрового следа студентов будет оценивать их успеваемость, активность на лекциях, участие в общественной жизни и поведение. Далее система даст рекомендации: поощрить его, посоветовать пройти дополнительные курсы, активнее спрашивать на парах, предупредить о плохом поведении или отчислить.

По данным Минобразования, в прошлом году из вузов по различным причинам отчислили 16% студентов. Эксперты считают, что новая система позволит снизить этот показатель.