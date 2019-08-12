Санитарный Ми-8 совершил первые рейсы в Новосибирской области

Вертолет санитарной авиации в Новосибирской области выполнил первые задания. С 9 августа специально оснащенный Ми-8 совершил шесть вылетов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В минувшую пятницу, как сообщили в пресс-службе правительства региона, бригада врачей скорой помощи во главе с анестезиологом-реаниматологом эвакуировала пациентов с острым коронарным синдромом и острым нарушением кровообращения из Маслянино, Черепаново и Ордынского. В субботу и воскресенье было вывезено несколько пациентов из Чулыма и Ордынского.

«Вертолет садился на заранее выбранной площадке, после чего команда санитарной авиации, со специальным оборудованием, позволяющем дистанционно отслеживать основные физические показатели человека, забирала пациента из центральной районной больницы и на вертолете доставляла в Новосибирск. В полете за состоянием пациента следили анестезиолог-реаниматолог и фельдшер», - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в феврале этого года госкорпорация «Ростех» объявила о первом транше распределения авиатехники для санитарной авиации в российских регионах. В числе этих регионов оказалась и Новосибирская область.

«В этом году на территории Новосибирской области будет практически заново создана санитарная авиация. Мы получим специализированное оборудование, воздушные суда, будут построены необходимые посадочные вертолетные площадки для доставки экстренных пациентов в основные клиники региона», - заявлял ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Фото: сайт правительства Новосибирской области