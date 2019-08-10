Ученые назвали самую распространенную фамилию в России. Как рассказал «Российской газете» председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин четверка лидеров по-прежнему не меняется: Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Исследования показали, что больше всего россиян носят фамилию Смирнов (-а).

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», - заявил Мосин.