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Ученые назвали самую распространенную фамилию в России

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Новосибирск
15:42 10 Августа 2019
россияне, паспорт, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Ученые назвали самую распространенную фамилию в России. Как рассказал «Российской газете» председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин четверка лидеров по-прежнему не меняется: Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Исследования показали, что больше всего россиян носят фамилию Смирнов (-а).

«Конечно, если мы приедем в какую-нибудь небольшую деревню, там может не оказаться ни Ивановых, ни Кузнецовых. А при большой выборке, предположим в мегаполисе, стойкая четверка самых частотных фамилий обязательно даст о себе знать», - заявил Мосин.

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