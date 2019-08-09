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Новое колесо обозрения закрутилось в Новосибирске

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Новосибирск
14:21 9 Августа 2019
строительство, колеса, река
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На Михайловской набережной Оби в Новосибирске завершено строительство нового колеса обозрения. Его высота составляет 70 м, что делает новосибирский аттракцион одним из самых высоких подобных сооружений в России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На колесе обозрения установлено 30 шестиместных кабинок. В его основании расположен развлекательный центр, где скоро откроется галерея и кафе. Стоимость проекта, который реализовало ООО «Круг», превысила 200 млн руб.

«Мы сами проектировали колесо, нам удалось оптимизировать его, аналогичные колеса в мире весят глубоко за 350 т, наше весит 280. Это не говорит о его меньшей надежности, поскольку решение кроется в толщине стенки, в оптимизации … узлов. В общем, оно смотрится таким, как мне кажется, легким и ажурным за счет определенных инженерных решений», - сказал ТАСС директор и соучредитель компании Роман Казак.

По словам начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анны Терешковой, в перспективе в кабинках колеса установят аудиогиды, которые будут рассказывать об истории Новосибирска.

Ранее в мэрии сообщали о том, что ныне действующее колесо обозрения, которое расположено на Михайловской набережной ближе к реке, будет демонтировано. Его предполагается переместить в Центральный парк культуры и отдыха.

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