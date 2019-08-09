«Радио Сибирь» начало вещание в пакетах «НТВ-Плюс» Восток

С 8 августа 2019 года сигнал радиостанции «Радио Сибирь» доступен всем абонентам спутниковой платформы «НТВ-Плюс», проживающим на территории Урала и Сибири.

Настроившись на спутник «Экспресс-АТ1» (56 градусов восточной долготы), жители республик: Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия; Алтайского, Красноярского и Забайкальского краев; Новосибирской, Томской, Омской, Иркутской, Тюменской и Кемеровской областей, а также Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского Мансийского АО – смогут услышать актуальную информацию о новостях Сибирского региона, погоде, ситуации на дорогах, курсах валют и многом другом. В эфире «Радио нашей страны» слушатели также найдут для себя самые популярные программы крупнейшей сетевой региональной станции с более чем 25-летней историей и авторские рубрики.

«Мы идем в ногу со временем и стараемся присутствовать во всех средах: не только традиционном эфирном FM-вещании, но и на спутниковых платформах, в сети Интернет, в приложениях для мобильных устройств», - рассказал директор департамента радиовещания, продюсер радио «ПИ FM» и «Радио Сибирь» Игорь Азовский.

В 2018 году «Радио Сибирь» преодолело географические рамки Сибирского федерального округа и сейчас вещает также в Дальневосточном ФО: в ноябре Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ. Также c 25 июня 2019 года вещание радиостанции началось на платформе «НТВ-Плюс» Дальний Восток. В краткосрочной перспективе готовятся к запуску эфирные станции в крупных городах Урала – Тюмени и Нижнем Тагиле – и в Приволжье (Оренбург, Орск); запуск вещания ожидается на нескольких ОТТ-платформах.

Подробная информация – на официальном сайте.

Справка: «Радио Сибирь» – старейшая (27 лет на рынке) радиосеть в Сибирском регионе с вещанием в крупнейших городах России и аудиторией 6 млн человек. В 2015 году подписала меморандум с «Международным радио Китая» об обмене радио- и ТВ-контентом для углубления российско-китайского сотрудничества в экономической, политической и социальной сферах.