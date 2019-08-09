Опрос: Более 50% россиян читают книги

Согласно опросу ВЦИОМ, каждый второй россиянин читает книги (53%). Чаще всего книги читают женщины (59%), молодежь (83%) и люди с высшим образованием (68%), отмечает РИА Новости.

Согласно опросу, в среднем каждый из читающих граждан прочел 5 книг за последние три месяца. Больше всего книг читают люди старшего возраста и те, кто не пользуется интернетом.

Любимыми жанрами оказались книги по истории, биографии и исторические романы (30%). 28% процентам интересны детская литература, учебники, справочники, научная и профессиональная литература. Классическая и русская литература привлекают 22%. Меньше всего россиянам интересны ужасы (3%), книги по психологии (3%) и религиозная литература (2%).

Фото с сайта autogear.ru