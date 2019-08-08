Исследование: чаще всего россияне заводят беспородных кошек

Согласно результатам исследования, проведенного Mail.ru, самыми распространенными породами кошек в России являются британские и шотландские. За ними следуют мейн-куны и сибирские кошки. При этом чаще всего россияне заводят беспородных животных.

Большинство любителей кошек живут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Екатеринбурге, отмечает ТАСС.

При этом самыми популярными кличками для кошек являются: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася, Барсик, Кузя, Вася, Сема и Рыжик.

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