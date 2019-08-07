Якутск оказался в дыму из-за лесных пожаров

Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири, задымленность также отмечается в 12 районах республики. Об этом сообщила оперативная рабочая группа правительства и МЧС по информированию населения о пожарной обстановке в республике.

«Сегодня в Якутск ветер принес дым от лесных пожаров в Сибири и северной территории республики», - пояснили в рабочей группе.

По последним данным Авиалесоохраны, в Якутии действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 гектара.

За прошедшие сутки количество пожаров уменьшилось на 15, локализовано - четыре.

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