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Почти 90% россиян подвержены стрессам на работе

Главная Общество
Новосибирск
12:07 6 Августа 2019
работа, россияне, стресс
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Такие данные опроса общественного мнения приводит Исследовательский центр портала Superjob.ru, по данным которого 89% граждан РФ испытывают стресс на работе.

Отмечается, что для 24% опрошенных главные причины стресса на работе – это авральный режим, боязнь ошибки, поведение клиентов. 14% испытывают дискомфорт из-за отношения руководства с подчиненными, а каждый десятый считает стрессом непрофессионализм менеджмента.

Также 9% респондентов находятся в стрессе из-за размера зарплаты или ее задержки.

И только 7% россиян не испытывает стресс на работе. 

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