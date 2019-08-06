Почти 90% россиян подвержены стрессам на работе

Такие данные опроса общественного мнения приводит Исследовательский центр портала Superjob.ru, по данным которого 89% граждан РФ испытывают стресс на работе.

Отмечается, что для 24% опрошенных главные причины стресса на работе – это авральный режим, боязнь ошибки, поведение клиентов. 14% испытывают дискомфорт из-за отношения руководства с подчиненными, а каждый десятый считает стрессом непрофессионализм менеджмента.

Также 9% респондентов находятся в стрессе из-за размера зарплаты или ее задержки.

И только 7% россиян не испытывает стресс на работе.