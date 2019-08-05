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Исследование: Около 12% россиян получают в месяц более 75 тыс рублей

Главная Общество
Новосибирск
11:48 5 Августа 2019
зарплата, россияне, исследования
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Около 12% россиян получают в месяц более 75 тыс рублей, говорится в исследовании, проведенном «РИА Рейтинг».

Большинство из высокооплачиваемых работников трудятся в пяти сферах, наибольшая доля приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых». В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников данной сферы могут похвастаться высоким заработком.

Второй отраслью с большой долей высоких зарплат является «Рыболовство и рыбоводство», здесь месячную заплату в 75 тыс рублей и более имеют 34% работников.

Среди лидеров и финансовая отрасль. Высокую зарплату здесь получают банковские работники. В целом хорошим заработком могут похвастаться более 33% работников данной сферы.

Зарплату ниже 15 тыс рублей в месяц получают люди занятые в основном в сферах легкой промышленности, образовании, сельском хозяйстве и туризме. Такой заработок, как правило, встречается у низкоквалифицированных рабочих, которых в этих отраслях занято достаточно много, отмечается в исследовании. 

В целом средняя заработная плата россиян за 20 лет увеличилась в 20 раз и сейчас составляет порядка 30 тыс рублей.

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