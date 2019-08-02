Авиакомпания «Сибирь» соберет средства на высадку 1 млн деревьев

S7 Airlines временно вернула себе историческое название «Авиакомпания «Сибирь», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Под «новым старым» брендом созданная в свое время в Новосибирской области авиакомпания будет работать до завершения сбора средств, необходимых для высадки 1 млн деревьев в Сибири.

Акция одного из крупнейших авиаперевозчиков России вызвана масштабными лесными пожарами в Сибири. Они бушуют на площади примерно 3 млн га в Красноярском крае, Иркутской области и ряде других регионов.

«Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев», - заявил председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

В сообщении авиакомпании говорится, что фонд будет создан, в том числе, путем отчислений 100 руб. с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

На сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Счетчик на сайте показывает, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря этой инициативе. Акция стартовала 1 августа. К настоящему времени эта цифра уже достигла 34,7 тыс.

Фото: сайт авиакомпании «Сибирь»