2 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Авиакомпания «Сибирь» соберет средства на высадку 1 млн деревьев

Главная Общество
Новосибирск
14:06 2 Августа 2019
лесные пожары, авиакомпания, средства
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

S7 Airlines временно вернула себе историческое название «Авиакомпания «Сибирь», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Под «новым старым» брендом созданная в свое время в Новосибирской области авиакомпания будет работать до завершения сбора средств, необходимых для высадки 1 млн деревьев в Сибири.

Акция одного из крупнейших авиаперевозчиков России вызвана масштабными лесными пожарами в Сибири. Они бушуют на площади примерно 3 млн га в Красноярском крае, Иркутской области и ряде других регионов.

«Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 000 000 деревьев», - заявил председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.

В сообщении авиакомпании говорится, что фонд будет создан, в том числе, путем отчислений 100 руб. с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.

На сайте S7.ru создан сервис, позволяющий перечислить средства на посадку дерева. Счетчик на сайте показывает, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря этой инициативе. Акция стартовала 1 августа. К настоящему времени эта цифра уже достигла 34,7 тыс.

Фото: сайт авиакомпании «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске возобновил работу после снижения арендной платы

Кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске возобновил работу после снижения арендной платы

2 Августа 2019 г.
Спортивный комплекс «Фламинго» должен быть сдан к концу года
Новости Новосибирска: Дмитрий Медведев прилетел на Курильские острова

Дмитрий Медведев прилетел на Курильские острова

2 Августа 2019 г.
На Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.
Новости Новосибирска: Что изменится в жизни россиян в августе 2019 года

Что изменится в жизни россиян в августе 2019 года

1 Августа 2019 г.
Что изменится в жизни россиян в августе 2019 года
Новости Новосибирска: Шаманы проведут ритуалы для защиты лесов Сибири от пожаров

Шаманы проведут ритуалы для защиты лесов Сибири от пожаров

1 Августа 2019 г.
Шаманы 1-2 августа проведут ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров.
Новости Новосибирска: Летняя новинка «Веранда» на «ПИ FM»

Летняя новинка «Веранда» на «ПИ FM»

1 Августа 2019 г.
К бархатному августу радиостанция «ПИ FM» приготовила свежую новинку для своих любимых слушателей!
Новости Новосибирска: Из Красноярска в Енисейск стартовала историческая экспедиция на казачьем струге

Из Красноярска в Енисейск стартовала историческая экспедиция на казачьем струге

31 Июля 2019 г.
Лодку построил профессор СФУ Денис Рогозин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Китай и Россия поддерживают популяцию осетровых в Амуре

Китай и Россия поддерживают популяцию осетровых в Амуре

30 Июля 2019 г.
С 2016 года число мальков амурского осетра и калуги достигло 3 млн
Новости Новосибирска: Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

30 Июля 2019 г.
Раньше развитием отрасли занимался профильный департамент
Новости Новосибирска: Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

29 Июля 2019 г.
Зрители смогли увидеть выступления пилотажных групп «Русь», «Соколы России», «Барсы»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356