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Эксперт: Крупные города России не имеют опыта и практики развития в условиях сокращающегося населения

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Новосибирск
13:34 2 Августа 2019
общество, города, интервью, население
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Заместитель председателя комитета по аналитике Российской гильдии риэлторов, руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков в интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» рассказал о развитии крупнейших городов России.

- Михаил, в своей аналитике вы ориентируетесь на официальную статистику. А насколько ей можно доверять?

- Проблемы официальной статистики везде одинаковы. Она может не видеть всех. Но другой нет и плюс статистики Росстата в том, что тенденции она показывает. Мы можем спорить о цифрах – больше или меньше приехало в город. Но если Росстат видит миграционный отток, то это скорей всего так и есть. И нам для понимания процессов важнее понимать не сколько людей живет в городе, а как меняется этот показатель во времени. 

Официальная статистика по численности населения на начало 2019 года показывает, что сегодня в стране 16 городов с численностью населения более 1 млн человек. В них проживает 24% всего населения России и почти треть от городского населения.

- Какие выводы можно сделать из этой статистики?

- Долгое время крупнейшие региональные центры России концентрировали человеческий капитал и показывали устойчивый рост численности населения. Но ситуация меняется, условия для развития городов становятся более поляризованными.

Большинство крупнейших городов России не имеют опыта и практики развития в условиях сокращающегося населения. Многие из них предпочитают не замечать этого риска и закладывают в стратегии развития бесконечный рост числа жителей. Между тем, часть из них уже закрепились в отрицательной зоне.

В большинстве городов численность населения выросла, но заметно снизилась численность населения в Омске, Самаре и Нижнем Новгороде. Впервые, после длительного периода роста числа жителей, зафиксирована убыль населения в Челябинске. Уже давно в зоне риска находится Волгоград. Вероятнее всего, здесь численность населения также снизилась по итогам прошлого года, но Росстат до сих пор не опубликовал официальную оценку по этому городу.

- На ваш взгляд, что ждет крупнейшие города России в ближайшей перспективе?

- Значительное число крупнейших городов в последние 5 лет показывали низкие темпы роста населения. В следующие годы показатели изменения численности городского населения будут становиться более контрастными. И это серьезный вызов для городской экономики и местной власти. Причем с проблемами будут сталкиваются и те, кто теряет жителей, и те, кто не в состоянии управлять повышенным миграционным притоком. Это, например, относится к Краснодару.

- На ваш взгляд, ориентируются ли крупнейшие застройщики страны на статистику?

- Мы несколько раз проводили исследования для разработки географической стратегии развития для девелоперских компаний и очень многие выводы базировались на демографических данных. Более глубоких, чем просто численность. И мы уверены, что понимание этих процессов дает очень многое для девелоперов.

Еще один момент – основными компаниями, которые занимаются географическим развитием становятся далеко не крупнейшие застройщики из Москвы и Питера. Это региональные компании, которые переросли масштабы своего домашнего региона и понимают преимущества системных игроков федерального масштаба в сегодняшней модели рынка.

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