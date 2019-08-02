Кинотеатр «Рассвет» в Новосибирске возобновил работу после снижения арендной платы

В Кировском районе Новосибирска возобновил работу кинотеатр «Рассвет». Еще один крупный объект социальной инфраструктуры Затулинского жилмассива - спортивный комплекс «Фламинго» - будет введен в эксплуатацию в конце года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Арендатор «Рассвета» - ООО «Актив» - прекратил работу в январе 2019 года после повышения муниципалитетом арендной платы.

«В рамках действующей нормативно-законодательной базы была найдена возможность понизить арендную плату, был проведен конкурс, и его выиграл тот же оператор. Сегодня кинотеатр снова готов принимать горожан. К открытию в здании проведен косметический ремонт и обновлены кресла», - сообщил пресс-центр мэрии.

Строительство «Фламинго», начатое в 2008 году, было заморожено в 2009-м. Его удалось возобновить после заключения в июле 2018 года мэрией Новосибирска и ООО «Спортивные технологии» концессионного соглашения. Оно предполагает создание спортивного центра с двумя бассейнами. Общий объем инвестиций концессионера и бюджетов разного уровня составил 205,7 млн руб.

«Есть уверенность, что в декабре введем объект в эксплуатацию», - привел пресс-центр комментарий мэра Анатолия Локтя.

Фото: страница мэра Новосибирска Анатолия Локтя в соцсети Facebook