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Дмитрий Медведев прилетел на Курильские острова

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Новосибирск
11:39 2 Августа 2019
медведев, дальний, восток, поездка
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Премьер министр РФ Дмитрий Медведев прилетел сегодня на курильский остров Итуруп. Ранее утром в пятницу он провел в Южно-Сахалинске совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

На совещании Медведев, в частности, призвал создать инструмент для активизации бизнеса на Курилах.

Со своей стороны, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил главу правительства рассмотреть возможность обнуления налогов на Курилах.

Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

Фото с сайта правительства РФ

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