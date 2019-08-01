Что изменится в жизни россиян в августе 2019 года

Рост пенсий

Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии с 1 августа. Выплаты проиндексируют впервые с 2016 года. Прибавку получат те граждане, чьи работодатели выплачивали за них пенсионные и страховые взносы в 2018 году. Максимальный размер прибавки составит 261 рубль 72 копейки.

Перерасчет выплат будет проводиться автоматически, никаких заявлений для этого подавать не потребуется.

Добровольное страхование жилья

4 августа вступит в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций. Жилые помещения страхуются от рисков утраты и повреждений в результате ЧС.

Закон заработает на первом этапе в десяти пилотных регионах — Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской, Белгородской, Омской и Тюменской областях, а также в Пермском крае.

Строка «Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций» появится в платежках по ЖКХ. Эту графу в квитанции можно игнорировать, если человек не хочет страховать имущество. Тогда как заплатив за услугу, гражданин автоматически заключает договор.

Ипотека

Тем, кто захочет оформить ипотечные каникулы, не нужно будет платить госпошлину за внесение изменений в записи ЕГРН. Такая пошлина стоит 200 рублей.

Закон об ипотечных каникулах вступил в силу 31 июля. Он позволяет приостанавливать на срок до полугода платежи по ипотеке, включая выплату процентов. Получить послабление могут заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Закон распространяется как на новые, так и уже действующие кредиты.

Автотранспорт

С 4 августа владельцы транспорт знаки у их изготовителей. Для регистрации не нужно будет приезжать в ГИБДД.

Овощи и фрукты

С 19 августа в России в Россию можно будет ввезти без фитосанитарных документов до 5 кг фруктов или овощей и не более трех букетов цветов. Хотя на практике эти нормы действуют уже давно.

По материалам www.gazeta.ru