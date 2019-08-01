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Шаманы проведут ритуалы для защиты лесов Сибири от пожаров

Главная Общество
Новосибирск
13:02 1 Августа 2019
лесные пожары, сибирь, борьба
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Шаманы из числа представителей коренных народов Севера и России намерены 1- 2 августа провести ритуалы, которые призваны защитить сибирские леса от пожаров. Об этом РИА Новости рассказал известный фольклорист, этнограф из Ханты-Мансийска Тимофей Молданов.

«Каждый (шаман) у себя дома проведет обряд 2 августа. Начали проводить обряды вчера, заручились поддержкой высших сил. Пойдут дожди. Долганы будут, эвенки, ненцы, коми, марий много, югорские и ямальские... Сегодня камлания и завтра», - рассказал Молданов.

Площадь лесных пожаров в России составляет почти 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка сложилась в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ранее авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Красноярском крае с воздуха.  

Режим ЧС в связи с природными пожарами введен в Иркутской области, Красноярском крае, в отдельных районах республик Саха (Якутия) и Бурятия.

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