Летняя новинка «Веранда» на «ПИ FM»

Два летних месяца позади, но готовиться к осени рано: специально к бархатному августу радиостанция «ПИ FM» приготовила свежую новинку для своих любимых слушателей! С 1 августа каждый час по будням любимые треки в эксклюзивной лаундж-обработке в рубрике «Веранда».

Чтобы в разгар рабочего дня почувствовать себя расслабляющимся под легкий бриз и освежающий лимонад в шезлонге чилаута на закатном побережье, достаточно всего лишь включить «Первое Интернациональное»! Не пропустите летнюю новинку от «ПИ FM».

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Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

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