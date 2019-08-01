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Летняя новинка «Веранда» на «ПИ FM»

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Новосибирск
10:57 1 Августа 2019
радиостанция
Автор: Sibnovosti.ru
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Два летних месяца позади, но готовиться к осени рано: специально к бархатному августу радиостанция «ПИ FM» приготовила свежую новинку для своих любимых слушателей! С 1 августа каждый час по будням любимые треки в эксклюзивной лаундж-обработке в рубрике «Веранда».

Чтобы в разгар рабочего дня почувствовать себя расслабляющимся под легкий бриз и освежающий лимонад в шезлонге чилаута на закатном побережье, достаточно всего лишь включить «Первое Интернациональное»! Не пропустите летнюю новинку от «ПИ FM». 

Летняя новинка «Веранда» на «ПИ FM»

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Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

Пресс-атташе «МКР-МЕДИА» Софья Воронцова: +7 (909) 966-6086, s.vorontsova@mkrmedia.ru - по вопросам информационного сотрудничества.

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