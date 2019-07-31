Из Красноярска в Енисейск стартовала историческая экспедиция на казачьем струге

Участники историко-реконструкторской экспедиции «На струге по Енисею» отправились в Енисейск с красноярского острова Молокова. Свое путешествие они посвящают 400-летию основания города, который в 1691 году являлся казачьим острогом.

В экспедиции участвуют шесть человек – четверо из них красноярцы, двое из Томска. Они идут на струге «Такмак», который построил руководитель группы, профессор Сибирского федерального университета Денис Рогозин. В 17 веке казаки осваивали Сибирь именно на таких лодках.

«Во время экспедиции экипаж струга постарается максимально сохранить историческую идентичность. Мотора на струге нет – пойдем только на веслах, и по течению, а при благоприятном ветре – под парусом. Безопасность во время похода по Енисею - превыше всего, поэтому на судне есть спасательные жилеты и все прочие необходимые средства безопасности. Главная цель нашей экспедиции - воссоздать историю русских географических открытий в Сибири, осуществляемых по рекам», - рассказал капитан «Такмака» Денис Рогозин.

Путешественники преодолеют 400 километров, они рассчитывают прибыть в Енисейск 7-8 августа.

фото: Владислав Власов