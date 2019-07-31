31 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Из Красноярска в Енисейск стартовала историческая экспедиция на казачьем струге

Главная Общество
Новосибирск
16:34 31 Июля 2019
енисей, история, путешествие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Участники историко-реконструкторской экспедиции «На струге по Енисею» отправились в Енисейск с красноярского острова Молокова. Свое путешествие они посвящают 400-летию основания города, который в 1691 году являлся казачьим острогом.

В экспедиции участвуют шесть человек – четверо из них красноярцы, двое из Томска. Они идут на струге «Такмак», который построил руководитель группы, профессор Сибирского федерального университета Денис Рогозин. В 17 веке казаки осваивали Сибирь именно на таких лодках.

«Во время экспедиции экипаж струга постарается максимально сохранить историческую идентичность. Мотора на струге нет – пойдем только на веслах, и по течению, а при благоприятном ветре – под парусом. Безопасность во время похода по Енисею - превыше всего, поэтому на судне есть спасательные жилеты и все прочие необходимые средства безопасности. Главная цель нашей экспедиции - воссоздать историю русских географических открытий в Сибири, осуществляемых по рекам», - рассказал капитан «Такмака» Денис Рогозин.

Путешественники преодолеют 400 километров, они рассчитывают прибыть в Енисейск 7-8 августа.

 

фото: Владислав Власов

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «ПИ FM» готовится отметить первый день рождения!

«ПИ FM» готовится отметить первый день рождения!

30 Июля 2019 г.
За прошедший год аудитория «ПИ FM» солидно выросла!
Новости Новосибирска: Музыкально оформленный ландшафт

Музыкально оформленный ландшафт

30 Июля 2019 г.
Новосибирский фестиваль ландшафтного дизайна «Все – в сад!» стал международным
Новости Новосибирска: Международная образовательная программа «Школа БРИКС» пройдет при поддержке TV BRICS

Международная образовательная программа «Школа БРИКС» пройдет при поддержке TV BRICS

29 Июля 2019 г.
Это уникальный проект подготовки специалистов для изучения взаимодействия членов БРИКС
Новости Новосибирска: Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

29 Июля 2019 г.
Площадь возгораний в два раза меньше, чем в прошлом году
Новости Новосибирска: Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

Авиашоу под Новосибирском посетили десятки тысяч зрителей

29 Июля 2019 г.
Зрители смогли увидеть выступления пилотажных групп «Русь», «Соколы России», «Барсы»
Новости Новосибирска: Названы 10 самых стыдных ошибок в речи

Названы 10 самых стыдных ошибок в речи

27 Июля 2019 г.
Лидером стало неверное ударение в слове «звонит».
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирский зоопарк привезли миниатюрных антилоп

В Новосибирский зоопарк привезли миниатюрных антилоп

26 Июля 2019 г.
Раньше дик-диков в коллекции зоопарка не было
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые разработали систему реабилитации людей после инсульта

Новосибирские ученые разработали систему реабилитации людей после инсульта

27 Июля 2019 г.
Специальная установка практически вдвое сокращает период реабилитации
Новости Новосибирска: Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

Создано новосибирское министерство цифрового развития и связи

30 Июля 2019 г.
Раньше развитием отрасли занимался профильный департамент
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356