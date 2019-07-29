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Международная образовательная программа «Школа БРИКС» пройдет при поддержке TV BRICS

Главная Общество
Новосибирск
19:25 29 Июля 2019
брикс, школа, специалисты
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Международная научно-образовательная программа  «Школа БРИКС», организованная Национальным комитетом по исследованию БРИКС совместно с Фондом поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова, пройдет в Москве с 26 по 30 августа 2019 года при поддержке Международной медиасети TV BRICS.

Это уникальный проект для подготовки специалистов в области изучения взаимодействия членов межгосударственного объединения БРИКС в политической, экономической и гуманитарной сферах и конкретных направлений сотрудничества пяти стран. Цель программы «Школа БРИКС» заключается в расширении пула молодых экспертов-БРИКСологов для формирования кадрового резерва и дальнейшего развития молодежного трека взаимодействия в рамках БРИКС.

Участники программы имеют уникальную возможность прослушать специально подготовленный всеобъемлющий курс лекций ведущих российских и иностранных экспертов по тематике БРИКС: в расписании насыщенный график из мастер-классов, team-building’ов, презентаций и т.д. По завершении проекта участники получат дипломы об окончании «Школы БРИКС».

Лекторами «Школы БРИКС» станут ведущие российские и иностранные эксперты, представители государственных и негосударственных организаций, профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов, имеющие значительный опыт в изучении проблематики БРИКС.

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

 

Пресс-атташе «МКР-МЕДИА» Софья Воронцова: +7 (909) 966-6086, s.vorontsova@mkrmedia.ru - по вопросам информационного сотрудничества.

 

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