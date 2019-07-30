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«ПИ FM» готовится отметить первый день рождения!

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Новосибирск
19:11 30 Июля 2019
радиостанция, праздник
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Год вещания «Первого Интернационального» пролетел незаметно: уже в этот четверг, 1 августа «ПИ FM» отметит свой первый день рождения!

За эти плодотворные 365 дней произошло немало важных событий и достигнута не одна цель. 1 августа 2018 года в Москве состоялась презентация новой радиостанции международного медиахолдинга «МКР-МЕДИА», а также было запущено вещание на частоте 88.8 FM в городе Минусинске Красноярского края. Буквально через две недели, 13 августа 2018 года флаг «Первого Интернационального» гордо зареял на высочайшей вершине России и Европы – Эльбрусе.

За пять месяцев 2018 года сеть вещания радиостанции выросла до 9 городов: к Минусинску присоединились Кемерово, Новокузнецк, Братск, Нижневартовск, Горно-Алтайск, Тула, Ирбит и Москва! Также были выиграны частоты в Петрозаводске и Нефтекамске. В декабре редакция «ПИ FM» провела среди своих слушателей первый конкурс «ПодПИвай», победителю которого достался ценный приз.

Новый 2019 год для «ПИ FM» начался новыми достижениями: 15 января радиостанция начала вещание на спутнике связи «Intelsat-15» на платформе оператора «Орион Экспресс». Широкая зона охвата вещания позволила слушать «Первое Интернационального Радио» по всей России и далеко за ее пределами – от Европы и до Камчатки! За первое полугодие 2019 года семья «ПИ FM» пополнилась Бузулуком и Анапой, а в ближайшее время вещание начнется на выигранных частотах в Сыктывкаре, Элисте, Перми и Тамбове.

«Первое Интернациональное Радио ПИ FM» можно услышать не только на FM и УКВ-частотах России, но и по всему миру! Эфир радиостанции доступен 24/7 в режиме реального времени на сайте https://pifm.ru/, в удобных приложениях для платформ Android и iOS, а также через непосредственное спутниковое вещание.

За прошедший год аудитория «ПИ FM» солидно выросла! Только по данным с официального сайта количество людей, слушающих «Первое Интернациональное» через онлайн-плеер и мобильные приложения, составило больше 60 тысяч человек в месяц. Аудитории радиостанции пришелся по вкусу оригинальный контент, состоящий из русскоязычных музыкальных хитов разных эпох и жанров в молодежной танцевальной обработке, интересных новостей, научно-популярных, музыкальных рубрик и интересных спецпроектов от «ПИ FM».

Подводя промежуточные итоги деятельности, можно смело заявить, что «Первое Интернациональное Радио ПИ FM» стало не только свежим музыкальным решением в российской радиоиндустрии, но и настоящим социокультурным явлением. В спектре амбициозных задач радиостанции появилась цель стать каналом для популяризации русского языка и культурным мостом для разных стран и поколений, придя в каждый радиоприемник и мобильное устройство по всему миру!

А пока что радиостанция «ПИ FM» счастлива разделить свой праздник со всеми своими слушателями и готовится принимать поздравления с первым днем рождения!

 

Радиостанция «ПИ FM» – музыкально-развлекательная радиостанция. Музыкальный контент «ПИ FM» сформирован из русскоязычных музыкальных хитов в эксклюзивной танцевальной обработке.

Пресс-атташе «МКР-МЕДИА» Софья Воронцова: +7 (909) 966-6086, s.vorontsova@mkrmedia.ru - по вопросам информационного сотрудничества.

 

 

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