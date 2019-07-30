Музыкально оформленный ландшафт

В Новосибирске состоялся ежегодный фестиваль ландшафтного дизайна «Все – в сад!». Традиционное место его проведения – парк культуры и отдыха «Березовая роща». На этот раз фестиваль получил статус международного, поскольку поучаствовать в нем приехали мастера из Казахстана и стран Балтии. Тема конкурса 2019 года - «Угадай мелодию…».