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Рослесхоз: в Красноярском крае нет кризисной ситуации с лесными пожарами

Главная Общество
Новосибирск
15:55 29 Июля 2019
красноярск, происшествия, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов рассказал о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае и Сибири. Ведомство не фиксирует критического положения. Например, в прошлом году площадь возгораний в СФО была в два раза больше, пишет ТАСС. 

«Количество пожаров больше, чем в 2018 году, но что касается площади, то она практически в два раза ниже, чем на эту же дату в прошлом году. Кризиса с пожарной ситуацией в РФ точно нет», — цитирует издание Клинова.

По России площадь пожаров достигла 2,3 млн га. По данным на 29 июля, в Красноярском крае горит более 978 тыс. га леса. Большинство очагов, как и прежде, в Эвенкийском районе. Распространению пожаров поспособствовала сухая и жаркая погода на севере региона. 

Возгорания по всему краю тушат более 600 человек, в том числе специалисты федерального резерва, авиапожарные из соседних регионов и арендаторы лесных участков, рассказали в правительстве Красноярского края. 

Кроме того, в регионе наблюдают за людьми, проживающими в эпицентре лесных пожаров. 

«В районные больницы севера края пациенты с отравлением от дыма не поступали. Лечебные учреждения контролируют ситуацию, проводят профилактическую работу с населением», — подытожили в правительстве. 

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