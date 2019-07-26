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В Новосибирский зоопарк привезли миниатюрных антилоп

Главная Общество
Новосибирск
18:40 26 Июля 2019
видов, зоопарк, коллекция
Автор: Sibnovosti.ru
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Коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом. Сюда прибыли антилопы дик-дики, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как рассказали в МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило», самец доставлен из зоопарка столицы Словакии Братиславы, две самки – из Московского зоопарка. Рост дик-диков не превышает 35 см, длина тела – 45-70 см. В случае опасности животные издают характерный только для них звук «дик-дик».

«Дик-Дики уже адаптировались на новом месте, охотно едят растительные корма, которые им предлагают. Пока группа дик-диков содержится в вольере, недоступном для наблюдения. Увидеть наших новеньких можно будет чуть позже», - отметили в Новосибирском зоопарке.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в следующем году Новосибирский зоопарк планирует приступить к строительству комплекса для африканских животных. Его проектирование предполагается завершить в этом году.

Фото: сайт МУП «Новосибирский зоопарк им. Ростислава Шило»

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