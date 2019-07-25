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75% россиян не хватает денег до зарплаты

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Новосибирск
14:38 25 Июля 2019
зарплата, россия, опрос
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Трем четвертям жителей России нужны дополнительные средства до получения зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», сообщает РИА Новости.

«…38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете», - отмечается в исследовании.

Также отмечается, что 6,8% нужно лишних 6-8 тыс. руб., а 8,4% нуждаются в 5 тыс. руб, 10,2% — в 3-4 тыс. руб., а 11,4% — в 1-2 тыс. руб.

На прошлой неделе стало известно, что большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей. Об этом сообщили в Росстате.

Речь идет о так называемом модальном уровне заработка россиян, который встречается чаще всего. В апреле 2019 года такую зарплату получали 15 - 20% всех работников по стране.

По мнению экспертов, именно этот показатель, а не средняя зарплата, которая представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, в реальности отражает уровень дохода населения.

В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тыс рублей.

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