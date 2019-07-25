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Высшее образование в приграничных регионах может стать бесплатным

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Новосибирск
13:57 25 Июля 2019
оплата, общество, образование, госдума
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В Госдуме предложили сделать получение высшего образование бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.

С такой инициативой выступил зампред комитета ГД образованию и науке Борис Чернышов, сообщает РИА Новости.  

«Повысить привлекательность обучения в вузах…поможет создание режима полностью бесплатного образования для студентов, проживающих в приграничных территориях», - сказал Чернышов.

По его мнению, что это приведет к тому, что выпускники таких вызов останутся работать в отдаленных регионах.

Между тем, как показал недавний опрос ВЦИОМ, большинство россиян не считают образование необходимым для получения хорошей работы. Такого мнения придерживаются 70% жителей России.

Фото с сайта ntv.ru 

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