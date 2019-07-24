Среди новосибирских воробьев разглядели попугая

Новосибирцы заметили тропического попугая на одной из городских улиц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Скорее всего, он сбежал от своих хозяев.

Ожерелового попугая встретила пользователь интернета Олеся на Затулинском жилмассиве.

«Увидела сначала на асфальте, он с воробьями и голубями искал корм. Это самец ожерелового попугая, очень красивый. Подошла ближе, и он вспорхнул на дерево. Я с ним поговорила, назвала все попугайские имена, откликался, слушал. Но затем начал перелетать с дерева на дерево высоко», - рассказала она.

Фото птицы, сидящей на дереве, опубликовано на странице «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте». Ожереловый попугай Крамера в дикой природе обитает в Южной Азии и тропических районах Африки. Как правило, его оперение зеленого цвета.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом месяце жителям левобережной части Новосибирска уже приходилось видеть на воле крокодила. Рептилия сбежала из небольшого цирка и некоторое время гуляла по парковке на Троллейном жилмассиве.

Фото: страница «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»