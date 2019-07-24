Детский лагерь в Хабаровском крае, где погибли дети, закроют

Лагерь «Холдоми» в Хабаровском крае, где в ночь на 23 июля при пожаре погибли четверо детей, закроют. Об этом сообщила министр образования края Алла Кузнецова.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что юристы сегодня начнут готовить постановление о закрытии лагеря.

По словам Кузнецовой, детей в настоящее время вывозят из лагеря, там находятся 11 психологов, которые помогают, в том числе в эвакуации.

В результате пожара в палаточном детском лагере погибли четверо детей, более 10 человек пострадали. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. Общая площадь пожара составила 2,4 тыс квадратных метров.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность обогревателей.

В настоящее время работа туристического комплекса «Холдоми» приостановлена, начато следствие.

По делу о пожаре Следственный комитет задержал двоих человек - это директор организации-владельца лагеря и директор самого палаточного лагеря.

Фото МЧС