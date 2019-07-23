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Трагедия в Хабаровском крае: дети погибли при пожаре в палаточном лагере

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Новосибирск
19:07 23 Июля 2019
дети, лагерь, хабаровск, пожар, жертвы
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Число жертв пожара в палаточном лагере на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае увеличилось до 4, в больнице скончались еще трое детей. Ранее сообщалось об одном погибшем ребенке и 10 пострадавших, в том числе 5 детях.     

По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. Общая площадь пожара составила 2,4 тыс квадратных метров.

По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправность обогревателя. 

В настоящее время работа туристического комплекса «Холдоми» приостановлена, начато следствие.

По делу о пожаре Следственный комитет задержал уже двоих человек - это директор организации-владельца лагеря и директор самого палаточного лагеря. «По подозрению в совершении преступления... «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми» (учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков) и директор этого лагеря Максим Кузнецов», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Глава Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что у палаточного лагеря на территории базы отдыха «Холдоми» не было разрешения на открытие и работу. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – подчеркнул губернатор.

В свою очередь, директор палаточного лагеря Максим Кузнецов утверждает, что в лагере не один раз с начала его работы проходили проверки.

Фото МЧС

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