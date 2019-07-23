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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тыс рублей

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Новосибирск
14:10 23 Июля 2019
зарплата, россияне, доход
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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей, пишут сегодня «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Речь идет о так называемом модальном уровне заработка россиян, который встречается чаще всего. В апреле 2019 года такую зарплату получали 15 - 20% всех работников по стране.

По мнению экспертов, именно этот показатель, а не средняя зарплата, которая представляет собой сумму окладов, разделенную на их количество, в реальности отражает уровень дохода населения.

В апреле средняя зарплата в России составляла почти 48 тыс рублей.

Фото twitter.com

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