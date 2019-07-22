В России ужесточат правила провоза багажа

В России изменятся правила провоза багажа через границу. С середины августа пассажиры в своем багаже смогут провезти не более пяти килограммов фруктов и овощей, пишет сегодня «Российская газета».

Также россияне не смогут ввозить в страну более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

В первую очередь ужесточаются правила ввоза в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли многие фрукты, ягоды, овощи, а также бобовые и орехи.

Новые правила затронут пассажиров всех видов транспорта, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Кроме того, новые ограничения затронут и почтовые отправления.

Фото yandex.ru