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В России ужесточат правила провоза багажа

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Новосибирск
12:40 22 Июля 2019
таможня, россия, ограничения
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В России изменятся правила провоза багажа через границу. С середины августа пассажиры в своем багаже смогут провезти не более пяти килограммов фруктов и овощей, пишет сегодня «Российская газета».

Также россияне не смогут ввозить в страну более трех букетов цветов без фитосанитарных сертификатов.

В первую очередь ужесточаются правила ввоза в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. В этот перечень вошли многие фрукты, ягоды, овощи, а также бобовые и орехи.

Новые правила затронут пассажиров всех видов транспорта, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Кроме того, новые ограничения затронут и почтовые отправления.

Фото yandex.ru

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