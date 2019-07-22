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Надежда Былова: У нас очень много программ обмена студентами от Бразилии до Японии

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Новосибирск
12:31 22 Июля 2019
медицина, образование, вуз, интервью
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Декан международного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Надежда Былова в интервью TV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/nadezhda-bylova-esli-studenty-osvaivayut-programmu-poluchat-diplomy-obraztsa-rossii-i-evrosoyuza/ рассказала, как российскому студенту поступить на программу двойного диплома по медицине, сколько языков должен знать современный врач и зачем нашим студентам стажироваться в Бразилии или Китае?

Я знаю, что Ваш вуз ведет активную международную деятельность, вы сотрудничаете с университетами Милана и Турина. Почему? В Италии такой высокий уровень образования?

В Италии хороший уровень медицинского образования и, вообще, медицины. В некоторых областях медицины они являются «законодателями моды», в гастроэнтерологии и хирургии им почти нет равных, есть еще вторая особенность: большинство европейских и американских систем предлагают разделение медицины на две части. В связи с эти невозможно организовывать двойные дипломы, полноценные стажировки, обмен между студентами. Италия так же, как и мы, имеет непрерывный шестилетний курс образования. Потому с ними взаимодействовать и организовывать какие-то программы очень просто.

Вы говорили о программе двойного диплома. Что это такое?

Вариант обучения, когда студенты часть образовательной программы проходят в своей стране, а часть - в стране - партнере. В течение всего периода обучения все зачеты и экзамены согласованы между университетами и перезасчитываются. Ребятам нужно только дублировать вступительные экзамены и выпускные экзамены. Если они хорошо осваивают программу, то они получат дипломы и образца России, и образца Евросоюза - не только Италии, но и всего Евросоюза. Они смогут в дальнейшем пройти ординатуру и пойти работать в любую больницу Евросоюза.

А какие условия? Что нужно сделать, чтобы поступить на программу двойного диплома?

Надо быть зачисленными в университет по всем правилам, по которым зачисляются обычные ребята: то есть по результатам ЕГЭ и, в соответствии с нашим Федеральным законом «Об образовании», пройти еще два дополнительных испытания. Подтвердить уровень владения английским языком по системе AИC – академии, набрать не меньше 5,5 баллов.

К сожалению, мы другие системы проверки знаний английского языка не принимаем, и нужно сдать экзамен, он проводится Кембриджским университетом для университетов Европы по химии, биологии, математике, логике. Ребята сдают экзамены на английском языке. Мы являемся единственной в России площадкой по проведению такого экзамена, ближайшая в Кракове.

Приезжает «кембридж», запирается в аудитории, опечатывает потом все работы в сейф и увозит с собой. Мы повлиять никак не можем. Но наши ребята показывают очень высокий результат. Девушка у нас учится на третьем курсе, она сдала экзамен у нас лучше всех в Европе.

Наши, в целом, сдают очень неплохо, к удивлению Кембриджа. Раздел логики казался сложным для наших ребят (у нас предмета «логика» в школе нет, он есть, например, а Англии), но наши великолепно справляются с этими вопросами.

У наших, если честно, «хромают» вопросы по физике. Физика – не сильная сторона наших студентов. Но, в целом, у нас очень много хорошо сдающих ребят, на сегодняшний день на одно место примерно 40 желающих.

Все предметы, кроме физической культуры, у ребят, которые учатся по двойным дипломам, проходят на английском языке. При этом в университетах есть иностранные языки, учить их еще раз английскому языку как-то странно. Учитывая, что они два года - четвертый и пятый курс - проведут на территории Италии и не будут общаться на английском языке.

Они будут работать в клиниках с больными, а найти больного, который может пожаловаться на английском языке, практически невозможно, он скорее с вами будет литературу или кулинарию обсуждать, поэтому у нас введен курс итальянского языка.

Мы единственный в России медицинский вуз, в котором, кроме английского, немецкого, французского, есть итальянский. Ребята изучают итальянский на первом курсе с русскоговорящим преподавателем, а потом на старших курсах - с итальянцами. И не могу не похвастаться - наши ребята выиграли конкурс, который проводился посольством для вузов и школ, где преподается итальянский. И заняли первое место в номинации «Итальянский язык», который изучали всего полтора года, а соревновались с людьми, которые учат 10 лет. Их прям нужно похвалить, потому что они большие молодцы.

Вот мне всегда было интересно: врач, он сколько должен знать языков? Это идет по умолчанию, что врач должен знать английский язык, или нет?

Врач обязательно изучает латынь, какой-то из европейских языков: английский, немецкий, французский, но по опыту - это английский. Без английского сейчас и научная карьера, и профессиональная почти невозможна. У врачей есть такая тайна, что мы практически все языки понимаем, потому что врачу нужно договориться с новорождённым, который вообще ни на каком языке не говорит с человеком, и с человеком в реанимации без сознания - нужно как-то понять, что с ним происходит, с человеком глухим и человеком слепым. Поэтому понимание у большинства врачей очень быстро приходит. Говорить бывает сложно, а понимание очень быстро приходит. Мы практически понимаем любой язык.

Практика получения двойного диплома именно для лечебного дела в России - это новинка?

Это новинка была шесть лет назад, и до сих пор в направлении «Лечебное дело» это единственная программа двойного диплома. Я знаю, что в Сеченовском университете есть программа магистратуры менеджмента здравоохранения, организации здравоохранения. Но чтобы это было лечебное дело – нет. Мы единственное учреждение по лечебному делу, это очень тяжело согласовывается с партнерами, очень тяжело по каждому пункту каждый месяц или неделю контролировать студентов. Я надеюсь, что у нас все получится.

Я знаю, что в Сеченовском университете учится много иностранных студентов, в том числе и из стран БРИКС. А у Вас много иностранных студентов? Если да, то из каких стран?

У нас много иностранных студентов обучается, но пока, к сожалению, мы не конкуренты Сеченовскому университету, у нас их меньше. Мы входим в консорциум вузов-экспортеров образования, и целью нашей стоит повышение как минимум в три раза числа иностранных студентов. У нас есть иностранные студенты из Индии – это, наверное, большинство - Малайзия, Шри-Ланка, Мьянма, там, вообще, есть госзаказ на образование в нашей стране. Есть самые разные страны Африки. Достаточно много стало Египта, Ирана и Ирака появляться. И увеличилось количество китайских студентов.

А еще я заметила на одном из ваших стендов, что у вас есть программа международного обмена с Бразилией и Китаем. Что это за программы, и как они работают? Для каких факультетов они подходят?

У нас очень много программ обмена: от Бразилии до Японии. Мы сотрудничаем с большинством вузов медицинских и немедицинских, которые есть в мире. По Бразилии - там очень интересная программа по тропическим инфекциям. И все наши ребята, которые обучаются в ординатуре по инфекционным болезням, с удовольствием туда ездят.

У нас с Китаем очень хорошая программа обменов, они очень выигрышны, в связи с тем, что этом университете китайском есть не только лечебное, но и сестринское дело как высшее образование. А в системе медицинского - три практики: после первого, второго и третьего курсов посвящены разным этапам сестринской помощи. До появления наших партнеров в Китае у нас не было мест, куда на первые три практики отправлять можно студентов по обмену. Учитывая дисциплинированность Китая и точное следование всем рекомендациям и алгоритмам, ребята оттуда приезжают очень хорошо подготовленными, и экзамен по сестринской помощи сдают лучше те, кто учился здесь. У нас есть еще две интересные программы: Япония и Словения - университет Марибора. Со Словенией мы в программе «Разумус+», что очень сложно и почетно для не евросоюзовских вузов. Там есть возможность финансировать ребят, закрыть их расходы. И с Японией там грант, покрывающий расходы с наших ребят. Из Словении к нам приезжают на год на курс педиатрии, и считается, что в Словении нельзя отправить на курс педиатрии, а в наш вуз - можно.

Вы все про наших студентов, и вот, наконец-то, заговорили про студентов иностранных. Вы возглавляете приемную комиссию и знаете, насколько сложно к нам попасть студентам из зарубежья учиться в наш вуз. Какие-то есть условия для них определённые, может быть, гранты, или все это на самостоятельной основе происходит?

Иностранным студентам поступить можно двумя способами, если говорить о студентах иностранных. Мы еще активно принимаем ребят из стран бывшего СССР и стран СНГ, там немного другая система с поступлением, подготовкой и другими особенностями. Если говорить о дальнем зарубежье, то у них есть возможность поступить по квоте Министерства образования и науки, а теперь уже высшего образования и науки. У нас в университете длительная квота была - 45 мест.

С прошлого года мы повысили квоту, и у нас сейчас 200 мест для иностранных обучающихся, они будут получать стипендию, точно жить в общежитии, у них будет 100%-ое зачисление. Отбор они проходят у себя в стране, представители Россотрудничества и представители министерства проводят этот отбор. Что касается других иностранных граждан, тут много проблем, проблем со знанием языка, проблемы с рекрутинговыми компаниями – посредниками. Они не всегда чистоплотными являются.

Мы с прошлого года очень активно занялись нашим сайтом и очень настроены на индивидуально поступающих. Поскольку только такой человек как минимум прочитал сайт, как максимум - подготовил документы. А так им надо сдать два экзамена – химию и биологию (они чаще всего идут на «Лечебное дело»), заключить договор и оплатить свое обучение. Никаких сверхтребований к ним не предъявляется.

А это можно сделать дистанционно? Вот, допустим, индиец окончил школу и думает, что хочет учиться в России. Что ему делать?

К сожалению, дистанционных экзаменов и выездной приемной комиссии пока не проводим. Возможно, мы это будем делать в будущем. Но то, что мы сейчас сделали, это репетиционное тестирование, пробное на сайте университета.

То есть житель Индии, который решил поступать в РНИМУ имени Н. И. Пирогова, может зайти на сайт, выбрать себе программу, понять, какие экзамены сдавать, и попробовать сдать эти экзамены удаленно, без зачёта его результатов, но хотя бы с пониманием, какие будут вопросы, и какой бал он набирает.

Мы взяли за образец то, что сделало Министерство здравоохранения для поступления в ординатуру. Я знаю, что иностранные студенты, которые хотят к нам поступать в ординатуру, проходят эти репетиционные тесты по несколько раз в день, в результате они приезжают и набирают максимальные баллы из возможных, будучи в курсе тех вопросов, с которыми они могут встретиться. Я думаю, что репетиционные экзамены изменят подготовку наших абитуриентов.

Иностранных?

Да, в первую очередь, иностранных, для россиян есть результаты ЕГЭ, и никак иначе.

Как раз про иностранных студентов. В этом году РНИМУ имени Н. И. Пирогова вошел в рейтинг US по медицине, что это дает вузу, может, какой-то дополнительный приток иностранных студентов? И что, вообще, значит попадание в этот рейтинг для российского вуза?

Попадание в любой международный рейтинг, это меняет сразу тот контингент абитуриентов, который к нам может приехать. Сегодня контингент нашего вуза, как и любого другого в России - это рекрутинг, который проводится где-то на выставках, какие-то школьники, зачастую это люди, у которых в аттестате химии и биологии нет вообще, и им очень тяжело.

Сейчас, если ты захотел в ту или иную страну, ты легко находишь рейтинги на сайтах, я надеюсь, что это изменит состав наших иностранных студентов, потому что, на самом деле, мотивация у них должна быть выше: врач во всем мире – это очень успешный человек, в большинстве стран, даже в той же Италии, наши коллеги, выходя на пенсию, обсуждают, что им купить - яхту или гостиницу, как дальше им продолжить свою жизнь. Они уходят на пенсию очень рано и очень обеспеченными. Иностранные студенты, они точно поедут либо к себе домой, либо в другие страны обучаться, мотивация для того, чтобы быть лучшими студентами, у них более чем есть.

Для общего понимания, если представить пирамиду медицинских вузов мира, то Россия - она ближе к середине или вершине, или все-таки к нижним ступенькам?

В настоящее время, я думаю, мы можем претендовать к середине или даже повыше, но мы не «френдли» в отношении сайтов и рекламы. Мы неизвестны в мире, потому что мы были много лет в замкнутом пространстве в плане образования.

Что касается медицинских вузов, наши вузы будут, безусловно, проигрывать, еще не скоро попадут в первые строчки рейтингов. Ни в Европе, ни в Америке нет медицинских вузов, есть классические огромные вузы с почти тысячелетней историей: Турин, университет в Перудже, один открыт в 1404 году, другой - в 1308 году, соревноваться с ними сложно. Обучают в них 50-80 тысяч человек.

Монодисциплинарных вузов нигде, кроме, как у нас, нет, и мы не выполняем, с точки зрения рейтингов, разнообразие специальностей, которые мы представляем. Поэтому в некоторых медицинских вузах стали открываться другие специальности, где-то лингвистику открыли, где-то экономику.

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