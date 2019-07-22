Дым от лесных пожаров распространяется по Западной Сибири

Дым от лесных пожаров в Красноярском крае распространился далеко на запад. Власти в ряде сибирских регионов уверяют, что угрозы для здоровья он не несет, но на всякий случай предлагают применять профилактические меры, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О распространении дыма сегодня проинформировала жителей города мэрия Новосибирска. По ее данным, в самом мегаполисе и некоторых районах области наблюдается небольшая дымка с запахом гари.

«Это следствие действующих природных пожаров в Красноярском крае, в результате чего воздушные массы приносят дым в наш регион. Из-за изменения направления ветра наблюдается распространение дымового шлейфа на территории четырех субъектов Сибирского федерального округа. Угрозы для жизни и здоровья населения нет» - подчеркнули в пресс-центре мэрии.

При этом главное управление МЧС по Новосибирской области посоветовало принимать профилактические меры. Например, временно отказаться от посещения фитнес-клубов, больше пить подсоленную и минеральную щелочную воду, принимать поливитамины и др.

Дымка заметна также в Республике Хакасия, Томской области, Алтайском крае.

19 июля минприроды РФ сообщило о том, что в Красноярском крае «наметилась положительная динамика по сокращению охваченных возгораниями лесных площадей».

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю