19 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Greenpeace отметила высокий уровень диоксида азота в воздухе трех сибирских городов

Главная Общество
Новосибирск
09:06 19 Июля 2019
воздух, загрязнение, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Международная организация Greenpeace составила рейтинг российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота. В него попало несколько крупных сибирских муниципалитетов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных со спутников проекта Tropomi. Время наблюдения – с июня 2018 года по май 2019-го. В перечень попало 15 городов.

Согласно выводам Greenpeace, хуже всего обстоят дела в Москве. На четвертом месте, пропустив также Санкт-Петербург и Челябинск, находится Новосибирск, сразу за ним – Красноярск. В топ-15 попал также Омск (10-е место).

Диоксид азота – токсичный газ, являющийся продуктом горения топлива. Он вызывает респираторные симптомы и заболевания легких. По мнению экологов, высокая степень загрязнения в Москве и Санкт-Петербурге вызвана транспортом.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Его цель – снижение объема выбросов. В эксперименте примут участие 12 крупных промышленных городов, включая Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск и Читу.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Опрос: большинство россиян не считают высшее образование залогом успеха

Опрос: большинство россиян не считают высшее образование залогом успеха

18 Июля 2019 г.
Большинство россиян не считают образование необходимым для получения хорошей работы, такого мнения придерживаются 70% жителей России.
Новости Новосибирска: В ФНС заверили, что плановое обновление системы ЕГР ЗАГС не отразится на работе учреждений

В ФНС заверили, что плановое обновление системы ЕГР ЗАГС не отразится на работе учреждений

17 Июля 2019 г.
Система ЕГР ЗАГС спроектирована таким образом, что актовые записи регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования
Новости Новосибирска: TV BRICS доступен на агрегаторе TeleOn.tv

TV BRICS доступен на агрегаторе TeleOn.tv

17 Июля 2019 г.
Международная медиасеть TV BRICS расширяет границы цифрового телевидения
Новости Новосибирска: Контрактникам с 1 сентября увеличат денежное довольствие

Контрактникам с 1 сентября увеличат денежное довольствие

17 Июля 2019 г.
С 1 сентября увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, пишут СМИ.
Новости Новосибирска: Благоустройство набережной Ини в Новосибирске вынесли на обсуждение

Благоустройство набережной Ини в Новосибирске вынесли на обсуждение

17 Июля 2019 г.
Реализация проекта намечена на 2021 год
Новости Новосибирска: Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

17 Июля 2019 г.
С начала года объём банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей.
Новости компаний
12/07
«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

Гражданам Китая рекомендовали физические упражнения

17 Июля 2019 г.
В день предложено делать не менее 6 тыс. шагов
Новости Новосибирска: Пекинские власти решили развивать ночной туризм

Пекинские власти решили развивать ночной туризм

15 Июля 2019 г.
Время работы главных достопримечательностей продлят на один-два часа
Новости Новосибирска: В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

В Китае финишировало ралли «Шелковый путь»

18 Июля 2019 г.
Гонщик из КНР занял второе место в соревновании на внедорожниках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356