Greenpeace отметила высокий уровень диоксида азота в воздухе трех сибирских городов

Международная организация Greenpeace составила рейтинг российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота. В него попало несколько крупных сибирских муниципалитетов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных со спутников проекта Tropomi. Время наблюдения – с июня 2018 года по май 2019-го. В перечень попало 15 городов.

Согласно выводам Greenpeace, хуже всего обстоят дела в Москве. На четвертом месте, пропустив также Санкт-Петербург и Челябинск, находится Новосибирск, сразу за ним – Красноярск. В топ-15 попал также Омск (10-е место).

Диоксид азота – токсичный газ, являющийся продуктом горения топлива. Он вызывает респираторные симптомы и заболевания легких. По мнению экологов, высокая степень загрязнения в Москве и Санкт-Петербурге вызвана транспортом.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Его цель – снижение объема выбросов. В эксперименте примут участие 12 крупных промышленных городов, включая Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Омск и Читу.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю