Опрос: большинство россиян не считают высшее образование залогом успеха

Большинство россиян не считают образование необходимым для получения хорошей работы, такого мнения придерживаются 70% жителей России. Об этом сообщает сегодня агентство ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Данные опроса также демонстрируют скептическое отношение населения к образованию как к обязательному условию удачной карьеры, которое за 11 лет тоже усилилось. Если в 2008 году сомнения выражали 45%, то в 2019 году так думают 68%. Вместе с этим растут сомнения в неизбежности низкооплачиваемой непрестижной работы из-за отсутствия диплома, в 2019 году с этим не согласны 65% опрошенных против 50% в 2008 году.

К подобным сомнениям склонно молодое поколение, среди респондентов в возрасте от 18 до 25 о завышении значимости высшего образования говорят 74%, а не согласны с обреченностью на низкооплачиваемый труд без диплома 76%.

При этом, согласно данным опроса, россияне стали считать образование менее доступным. «В последние три года россияне все чаще склоняются к мнению о снижении доступности высшего образования для всех граждан (53% в 2016 г. и 63% в 2019 г.). На фоне этого большинство опрошенных не считают, что ради диплома о высшем образовании в наше время хороши любые средства, хотя 11 лет назад так думали реже (51% в 2008 г. и 65% в 2019 г.)», - отмечается в документе.

Фото с сайта ntv.ru