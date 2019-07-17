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В ФНС заверили, что плановое обновление системы ЕГР ЗАГС не отразится на работе учреждений

Главная Общество
Новосибирск
23:10 17 Июля 2019
загс, система
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Как рассказали в Федеральной налоговой службе, система ЕГР ЗАГС спроектирована таким образом, что актовые записи регистрируются независимо от обновлений, отключений связи или поломки оборудования. Для продолжения штатного оказания услуг населению сотрудникам отделений ЗАГС просто нужно перейти в офлайн-режим системы.

«Для таких случаев предусмотрен офлайн-режим, который позволяет регистрировать актовую запись автономно на рабочем компьютере сотрудника органа ЗАГС. Для этого в памяти компьютера создаются уникальные номера актовых записей. После восстановления связи или окончания обновления программного обеспечения актовая запись автоматически передается в информационную систему ЕГР ЗАГС.  Более того, в отдаленных районах, где часто бывают перебои со связью, операторы регулярно работают в офлайн-режиме. Для работы в офлайн-режиме сотрудники органов ЗАГС всей страны проходят специальное обучение. Ограничений по работе в офлайн-режиме нет – система автономна и отлажена, и в режиме офлайн можно работать неделями», - заявил официальный представитель ФНС Борис Беляков.

Сейчас никаких препятствий для регистрации актов гражданского состояния и своевременного предоставления государственных услуг гражданам в момент обновления системы ЕГР ЗАГС нет, сотрудники ЗАГСов принимают документы, а также выдают все необходимые справки и свидетельства.

Фото wewed.ru

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