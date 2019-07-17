17 июля
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

TV BRICS доступен на агрегаторе TeleOn.tv

Главная Общество
Новосибирск
20:15 17 Июля 2019
брикс, телевидение, телеканал
версия для печати Ico_print

Международная медиасеть TV BRICS расширяет границы цифрового телевидения: теперь в режиме реального времени телеканал можно смотреть с любых устройств на агрегаторе TeleOn.tv.

TeleOn.tv – это сервис интернет-телевидения, на котором доступны 1000+ телеканалов из более чем 50 стран мира.

Эфир Международной медиасети TV BRICS доступен на сайте

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском. 

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.

Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Контрактникам с 1 сентября увеличат денежное довольствие

Контрактникам с 1 сентября увеличат денежное довольствие

17 Июля 2019 г.
С 1 сентября увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, пишут СМИ.
Новости Новосибирска: Благоустройство набережной Ини в Новосибирске вынесли на обсуждение

Благоустройство набережной Ини в Новосибирске вынесли на обсуждение

17 Июля 2019 г.
Реализация проекта намечена на 2021 год
Новости Новосибирска: Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

17 Июля 2019 г.
С начала года объём банковского кредитования физических лиц достиг 16 трлн рублей.
Новости Новосибирска: В России появится госстандарт на фотосессии для новорожденных

В России появится госстандарт на фотосессии для новорожденных

16 Июля 2019 г.
Он начнет действовать в 2020 году.
Новости Новосибирска: Канатная дорога соединит Россию и Китай

Канатная дорога соединит Россию и Китай

16 Июля 2019 г.
Дорога пройдет над рекой Амур.
Новости Новосибирска: Алтайское плато Укок нанесли на интерактивную карту

Алтайское плато Укок нанесли на интерактивную карту

16 Июля 2019 г.
Туристы могут воспользоваться ею в полевых условиях
Новости компаний
12/07
«Сибирский цемент» подвел производственные итоги за первое полугодие 2019 года
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

Новый новосибирский автовокзал отправит первые рейсы в январе 2020 года

15 Июля 2019 г.
Перевозчиков будут переводить в автовокзал на Гусинобродском шоссе постепенно
Новости Новосибирска: В Китае за 20 лет появилось 33 млн гектаров новых лесов

В Китае за 20 лет появилось 33 млн гектаров новых лесов

12 Июля 2019 г.
Это результат программы восстановления лесов на пахотных угодьях
Новости Новосибирска: Пекинские власти решили развивать ночной туризм

Пекинские власти решили развивать ночной туризм

15 Июля 2019 г.
Время работы главных достопримечательностей продлят на один-два часа
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356