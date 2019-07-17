TV BRICS доступен на агрегаторе TeleOn.tv

Международная медиасеть TV BRICS расширяет границы цифрового телевидения: теперь в режиме реального времени телеканал можно смотреть с любых устройств на агрегаторе TeleOn.tv.

TeleOn.tv – это сервис интернет-телевидения, на котором доступны 1000+ телеканалов из более чем 50 стран мира.

Эфир Международной медиасети TV BRICS доступен на сайте

Справка:

TV BRICS – это мультимедийная платформа, объединяющая в себе канал с собственным вещанием, блок вещания под брендом TV BRICS на каналах-партнёрах, в том числе зарубежных, и редакцию интернет-СМИ tvbrics.com. TV BRICS – это объединённая редакция международных СМИ, работающая в 5 странах-участницах БРИКС и выпускающая материалы на двух языках – русском и английском, а к концу 2019 г. – на китайском.

Целью международной медиаплатформы TV BRICS является создание единого информационного пространства в поддержку процессов скоординированного экономического и социального развития стран БРИКС.