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Контрактникам с 1 сентября увеличат денежное довольствие

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Новосибирск
13:29 17 Июля 2019
оборона, контракт, путин, шойгу, зарплата
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Президент России Владимир Путин одобрил предложения министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, служащих по контракту. Этот вопрос обсуждался во время закрытой части селекторного совещания, пишет газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда», ссылаясь на министра обороны Сергея Шойгу.

Издание сообщает, что уже с 1 сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

По словам Шойгу, с 1 октября, будут повышены тарифные разряды по воинским должностям водителей категории «D» со второго до четвертого для водителей и с третьего до пятого для старших водителей. Будет также установлена ежемесячная надбавка за значимость выполняемых задач водителям категорий «С» и «Е» в размере 30% от оклада по воинской должности.

Также с октября повысятся компенсационные выплаты рядовым и сержантам за наем жилья. Этой же категории планируется предоставить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно.

Фото с сайта www.rg.ru

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